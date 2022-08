Cor Bo – I tifosi dello United contro Arnautovic

I tifosi dei Red Devils non hanno dimenticato l'episodio di razzismo che ha visto come protagonista Arna agli Europei 2020

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina torna sulle cause che hanno portato il Manchester United a ritirarsi dalla corsa per Marko Arnautovic .

Un ruolo fondamentale in questo senso lo hanno avuto i tifosi dei Red Devils, che hanno contestato la società e hanno promesso proteste nel caso in cui l'attaccante austriaco fosse stato acquistato. Il motivo? Tutto è legato a quanto accaduto agli Europei 2020, quando Arnautovic è stato squalificato per una giornata per aver rivolto epiteti razzisti nei confronti di un giocatore della Macedonia del Nord. Un episodio che ancora oggi tocca la tifoseria del club inglese, la quale ha minacciato di disdire centinaia di abbonamenti nel caso in cui Arnautovic fosse arrivato a vestire la maglia dello United.