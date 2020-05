Cor Bo – I medici rossoblù contro il Comitato Scientifico

Inevitabile lo scontro tra medici e Comitato Scientifico dopo la relazione sul protocollo per la ripresa dell’attività calcistica.

Il terreno su cui è difficile trovare un punto di incontro è quello della responsabilità. Infatti, il Cts ha indicato che dovranno essere i medici dei rispettivi club i responsabili in caso di nuova positività, un aspetto che all’equipe medica del Bologna non va giù. I medici Nanni, Sisca e Bini ne stanno discutendo con il club, anche perché con il protocollo adottato non ci può essere la certezza dell’eliminazione del rischio di nuove positività. Sarà un nodo difficile da districare e di cui se ne parlerà oggi nell’assemblea di Lega.

Fonte – Cor Bo.