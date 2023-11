Cor Bo – Gol e duttilità per riportare Orsolini verso l’azzurro

Per Riccardo Orsolini questa stagione non sarà soltanto fondamentale per permettere al Bologna di Thiago Motta di ambire ad obiettivi sempre più grandi, ma anche e soprattutto per riconquistare la convocazione con la nazionale italiana alle...

Secondo il Corriere di Bologna, ad Orsolini serviranno i gol e assist, ma anche polivalenza, come dimostrato dalla volontà da parte di Thiago Motta di impiegarlo come esterno sinistro d'attacco per ovviare all'assenza di Karlsson per infortunio. Per Orsolini, sarà fondamentale dimostrare grande duttilità e senso del sacrificio, oltre che ripetere i numeri notevoli della passata stagione (11 gol in Serie A, il suo massimo in carriera). In questo modo, potrà avere le sue opportunità di convocazione da parte di Luciano Spalletti in un attacco che a sinistra sembrerebbe blindato dalla presenza di Chiesa oltre che da riserve apparentemente consolidate come Zaccagni e El Shaarawy, mentre sulla fascia destra risulta incerto sia per le convocazioni a rotazione dei vari Politano, Zaniolo e Berardi (quest'ultimo, però, forgiato dall'esperienza di Euro 2021). Tutti questi interpreti presentano un pedigree importante in termini di presenze internazionali (totalmente assenti nella carriera di Orsolini), e sarà dunque fondamentale per l'esterno ascolano sfornare il miglior campionato della sua carriera.