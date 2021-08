Cor Bo – Fino a notte per trovare soluzioni

Summit fino a tarda notte tra Sinisa Mihajlovic e la società

Tanto che, spiega l'edizione odierna de Il Corriere di Bologna, già al termine della gara c’è stata una lunga riunione tra Mihajlovic e i referenti dell’area tecnica a cena, andata avanti fino a tarda ora per discutere dell’accaduto e impostare la linea da tenere sul mercato in queste due ultime settimane della sessione. Intanto, l'emergenza terzini rimane di grande attualità: improbabile il recupero di Dijks per la Salernitana, Hickey ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo cinque mesi di stop, De Silvestri è fermo per la lombalgia e andrà rivalutato al pari di Mbaye, che si è rotto il dito di una mano contro la Ternana.