Cor Bo – Fenucci: “Diritti tv, ecco cosa accade. Mihajlovic? Resta”

Lunga intervista al Corriere di Bologna per l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. In ballo c’è il futuro del calcio con la partita in Lega sull’ingresso dei fondi e la cessione dei diritti tv per il triennio 2021-2024, due fattori che hanno prodotto una spaccatura tra big e medio piccole. Punto della situazione per il dirigente rossoblù anche sul futuro del Bologna e di Mihajlovic:

“E’ in corso una discussione costruttiva per guidare una trasformazione che potrebbe cambiare il modo di fruire i contenuti media da parte dei tifosi – ha affermato – Il tema dei diritti tv per il prossimo triennio non è collegato a quello del possibile ingresso dei fondi d’investimento, per tre ragioni principali: creare una società che gestisca in autonomia il tema dei diritti, consolidare l’immagine e la forza della serie A rispetto a potenziali investitori, aggiungere risorse per i club da destinare all’ammodernamento degli impianti. Ci sono già state due assemblee di approvazione, ora per decidere la parte contrattuale ci è sembrato opportuno istituire un’altra riunione per prendere poi una decisione finale”.