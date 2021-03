Cor Bo – Felicori: “Bologna, stasera è una partita simile a quella con la Lazio. L’atteggiamento è fondamentale”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Mauro Felicori, grande tifoso rossoblù per anni direttore della Reggia di Caserta e ora assessore alla Cultura in regione, ha dato la sua opinione sul momento del Bologna, che questa sera scenderà in campo a Napoli contro i partenopei:

“Tecnicamente il Bologna può farcela perchè il Napoli gioca ma lascia anche giocare, un po’ come la Lazio. Con quella determinazione, quindi il contrario di Cagliari, gli spazi dove i nostri possono infiltrarsi ci sono. Sarà determinante l’atteggiamento. Sono curioso di scoprire come andrà stasera”.