Cor Bo – Esame Liverpool per il Bologna: Arnautovic a casa, si ferma Dijks

L'olandese salterà la sfida di oggi e quella di domenica contro il Pordenone. Intanto Medel lancia messaggi al Boca Juniors

Oggi, prima alle 16 poi alle 18, il Bologna scenderà in campo, ad Evian in Francia, contro il Liverpool .

La partita sarà visibile su Sky e, dopo il Dortmund, sarà un ennesima amichevole di prestigio per i rossoblù, che però dovranno fare a meno di Soriano, Barrow, Arnautovic e Dijks. L'olandese non ci sarà ne oggi ne domenica contro il Pordenone a causa di una contusione al dito del piede destro con edema osseo, lo stesso piede infortunato precedentemente. La sua assenza però, spinge il Bfc ad accelerare per trovare nuovi giocatori. Si attende una cessione per sbloccare l'acquisto di Arthur Theate dall'Oostende. I partenti restano Takehiro Tomiyasu, Nehuen Paz e Gary Medel, che ieri ha parlato sul canale Youtube del Boca Juniors sul suo possibile ritorno in Argentina. In attesa di novità dal mercato, Mihajlovic proverà a sfidare nel migliore dei modi i Reds di Jurgen Klopp, che ha giocato con il vice di Sinisa Miroslav Tanjga nel Mainz e i due sono amici.