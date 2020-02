Cor Bo – Emergenza record per il Bologna, ma…

Il Bologna sta bene a livello mentale e vuole continuare a stupire. Tanto passa dalla sfida dell’Olimpico di domani sera, dove l’attende la Roma. I rossoblu vogliono dimostrare il loro potenziale, ma dovranno fare i conti con molte assenze. Per la 4^ giornata del girone di ritorno, infatti, i felsinei hanno raggiunto un’emergenza record, che era già stata toccata solo nel 2-2 casalingo con il Parma.

Mihajlovic dovrà infatti sopperire a 6 pesanti assenze, equamente però distribuite nei 3 reparti. In difesa sono out da mesi i lungodegenti Dijks e Krejci, che non torneranno prima di fine febbraio. Stesso discorso per i due infortunati in attacco: Sansone e Santander hanno infatti dovuto dare forfait in settimana per via di problemi muscolari. Infine, ci sono 2 assenze anche a centrocampo. Oltre al ko di Medel – che potrebbe rientrare sabato prossimo col Genoa – c’è anche la squalifica di Poli. Poca scelta dunque per il mister, che dovrà affidarsi ai tanti nuovi acquisti.

Fonte: “Corriere di Bologna”