Cor Bo – E’ la settimana della svolta: l’alternativa a Sinisa per ora non c’è

Domani il tecnico e la società si incontreranno: si deciderà se proseguire o meno

Le parti si confronteranno e anche la società capirà se il tecnico ha un'offerta concreta in mano oppure no: per adesso con la Lazio ci sono stati solo contatti, con Lotito che sta valutando altre opzioni. La candidatura di Sinisa resta però forte, anche se i tempi per la panchina biancoceleste potrebbero essere lunghi: il rischio è quello di incontrarsi domani con la Lazio ancora nel pensatoio. Se le strade del Bologna e di Mihajlovic dovessero separarsi, su chi andrebbe il club rossoblù? Ad oggi una reale alternativa non c'è: qualche giorno fa è stato avvistato in città Marco Giampaolo, piace a Walter Sabatini, non scaldano, invece, Mazzarri e Gotti.