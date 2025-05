Cor Bo – Doppio Milan-Bologna, ma per i rossoneri conta solo la Coppa…

La partita di venerdì conta sicuramente di più per il Bologna, ancora in gioco per la Champions, che per il Milan, che a meno di un miracolo in classifica non può più raggiungere le posizioni europee. E allora, il Corriere di Bologna sottolinea quella che dovrebbe essere la strategia di Conceicao, ovvero tutte le seconde linee, mentre per Italiano c'è necessità di fare punti e i cambiamenti potrebbero essere meno. Un po' di turnover, ma ragionato, per il mister rossoblù con Ravaglia, Casale, Aebischer e Fabbian pronti per una chance al Meazza, con Ndoye e Holm che difficilmente ce la faranno per venerdì e rientreranno direttamente il 14. Conceicao può invece fare quello che vuole, non avrà Leao squalifico e dovrà gestire un acciacco di Fofana, ma sarà massiccio turnover.