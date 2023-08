Cor Bo – Difficile fare di più

Rossoblù in evidente emergenza contro l'AZ

Anche Il Corriere di Bologna si sofferma sull'1-0 con cui l'AZ Alkmaar ha battuto ieri in amichevole il Bologna .

"I rossoblù che hanno fatto ciò che potevano viste le assenze, rischiando l’imbarcata ma chiudendo comunque dignitosamente": così il quotidiano commenta il risultato finale della sfida, sottolineando come ancora una volta la squadra abbia confermato lo status d'emergenza. Insomma, anche per Il Corriere di Bologna "difficile fare di più". Quanto ad Arnautovic, "il problema al flessore dell’austriaco legittima qualche retropensiero maligno", si legge: sappiamo infatti che sull'austriaco è piombata la Roma, "ma il Bologna continua a ribadire che Arnautovic non è sul mercato".