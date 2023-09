Cor Bo – De Leo ha superato il corso di Coverciano: “C’è tanto di Sinisa”

E' pronto a spiccare il grande salto tra i capo allenatori. Emilio De Leo ha superato il corso di Coverciano Uefa pro e lo ha fatto con una tesi chiamata 'La grande bellezza' in cui c'è tanto anche del suo mentore Siniša Mihajlović. Dopo tanti anni passati assieme, Sinisa come capo, lui come tattico, per De Leo è arrivato il momento di spiccare il volo.