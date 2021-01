Cor Bo – Dalla folla in stazione all’addio triste, ora Destro è a caccia di rivincite

Domani Mattia Destro guida la carica degli ex.

Non solo lui, ma anche Ballardini, Radovanovic e Bani, ultimo in ordine cronologico, affronteranno la loro vecchia squadra. Il pericolo principale rimane però l’attaccante di Ascoli Piceno, dove in questa stagione ha già segnato cinque gol in 13 partite. Una continuità realizzativa che all’ombra delle Due Torri il classe ’91 non è mai riuscito a raggiungere. Arrivato per 8,5 milioni nell’estate 2015, tra infortuni e rendimento incostante, Destro venne poi svincolato dopo una breve apparizione al Genoa da gennaio dell’anno scorso. Ora al grifone sembra aver ritrovato la sua dimensione, ed è pronto a sfidare una fetta importante del suo passato.

Fonte-Cor Bo