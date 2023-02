Cor Bo – Cosa serve al Bologna per prendere l’Europa, vent’anni dopo

Fra sentenze, la Coppa Italia e un campionato in cui nulla è certo, per il Bologna è la miglior occasione da anni a questa parte per agguantare una qualificazione nelle coppe europee che manca da due decenni. Gli incastri sono molteplici, e allo stato attuale delle cose non sarà comunque facile vedere i rossoblù in zona Europa .

Le vittorie di Udine, contro lo Spezia e quella di Firenze hanno portato i tifosi a sognare il settimo posto, piazzamento che permetterebbe, in alcune situazioni, di riavere l'Europa al Dall'Ara. A vent'anni di distanza dall'ultima volta. Per ottenere l'accesso alla Conference League dal settimo posto, bisogna sperare che l'Inter riesca a vincere la Coppa Italia. Perché la vittoria di questo trofeo garantisce un posto in Europa League, e se la squadra vincente è già piazzata fra le prime cinque in campionato allora è il settimo posto a guadagnare l'accesso. Qualche possibilità anche se dovesse vincere la Juventus: su di lei aleggia la spada della UEFA, pronta a bandirla per qualche stagione dalle competizioni europee. Ma in quel caso potrebbe guadagnarci la finalista di Coppa, quindi una fra Cremonese e Fiorentina. Proprio i viola potrebbero sbloccare l'accesso all'Europa con una vittoria in Conference League, ma solo con gli esiti di Coppa Italia favorevoli al Bologna come scritto precedentemente.