Cor Bo – Bonaccini: “La Serie A ripartirà. Esultanze? Eliminiamo contatti superflui”

“Penso che la Serie A ripartirà, la Bundesliga ha tracciato la via. Capisco il tifoso che vorrebbe andare allo stadio, ma in questo momento meglio a porte chiuse. Con il virus che rallenta, normale si pensi a ricominciare: il calcio sostiene economicamente anche gli altri sport. Comprensibile che per il mondo professionistico si stiano studiando protocolli ad hoc; gli amatori dovranno aspettare un po’ di più. Il momento però non è facile: di sicuro non ha aiutato il comportamento di alcuni presidente. Rischio maggiore se si riparte? Gli infortuni. Giusto modificare il numero massimo di sostituzioni. Il ridimensionamento dei giocatori è inevitabile: ora bisogna tutelare quelli delle categorie inferiori. Contatti? Eliminiamo quelli superflui, come nelle esultanze”.

