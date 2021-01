Cor Bo – Bologna tra campo e mercato

Domani contro l’Udinese sarà ancora il momento di Nehuen Paz.

Vista l’emergenza difensiva che ha privato Mihajlovic sia di Gary Medel che di Lorenzo De Silvestri, infatti, l’argentino sarà centrale insieme a Danilo nella linea a quattro dei rossoblù. Sulle fasce, Tomiyasu a destra e il ballottaggio Dijks-Hickey a sinistra. I friulani invece arrivano a questa partita con l’ansia dell’esito dei tamponi, essendo risultato positivo Alex Sandro, avversario dei bianconeri domenica sera. Mancherà Pussetto, che tanto male ha fatto al Bologna in passato. Intanto, sotto le Due Torri è tempo di mercato. E’ caccia al difensore, come dichiarato espressamente da Bigon. In pole rimane Nkoulou del Torino, ma si monitorano anche i profili che portano a Cetin del Verona e Sutalo dell’Atalanta. Il Bologna aspetta, ma l’infortunio di Medel e l’equilibrio della parte destra della classifica dovrebbero suggerire di affondare il colpo.

Fonte-Cor Bo