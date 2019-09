Cor Bo – Bologna internazionale

Il nome Internazionale dovrebbe essere spostato dall’Inter al Bologna.

L’edizione odierna del Corriere di Bologna titola ‘Bologna internazionale, solo sei italiani in rosa’. La squadra rossoblù è di fatto multietnica, sono infatti solo 6 i giocatori di nazionalità italiana, mai così pochi. Il quotidiano sottolinea come questa sia ormai una tendenza della nostra Serie A e in casa Bologna i giocatori italiani, escludendo i giocatori aggregati dalla Primavera o i terzi portieri, sono Bani, Poli, Orsolini, Destro, Soriano e Sansone. Curiosamente, inoltre, gli ultimi due sono sì italiani ma nati in Germania da genitori emigrati.