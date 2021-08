Cor Bo – Bologna in pausa, esuberi da 7 milioni: bisogna alleggerire per comprare

Fase di stallo per il mercato in entrata: ora la priorità è sfoltire la rosa

Da una parte, come evidenziato dal Corriere di Bologna oggi in edicola, per liberare spazio salariale, mentre dall'altro per fare posto in rosa a nuovi innesti. Attualmente ci sono almeno dieci calciatori, considerati esuberi, ad avere la valigia in mano. E da questi dipendono almeno 7 milioni di euro di ingaggio: se i rossoblù riuscissero a fare qualche uscita, ricaverebbero un buon tesoretto sul mercato. I casi più spinosi, sottolinea il quotidiano, sono quelli di Medel e Santander, tra gli ingaggi più alti di tutta la rosa, ma anche Denswil, Falcinelli e Paz non rientrano più nei piani e farebbero abbassare il monte stipendi rossoblù. Il nodo esuberi sarà cruciale da qua alla chiusura del mercato.