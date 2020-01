Cor Bo – Bologna-Fiorentina, la probabile formazione rossoblu

Lunedì 6 gennaio il Bologna aprirà il 2020 con il derby dell’Appennino alle ore 12.30: la sfida contro la Fiorentina è valida per la 18^ giornata di Serie A. Mihajlovic ha qualche dubbio, ma comincia ad avere quasi l’intera rosa a disposizione. Oltre agli infortunati Krejci e Dijks, mancherà infatti solo Dominguez per via dei problemi burocratici. Il tecnico serbo ha quindi buona possibilità di scelta contro la Viola.

La difesa a 4 dovrebbe esser formata da Bani e Danilo centrali, Tomiyasu e Denswil sugli esterni. In mediana confermata la coppia Poli-Medel, con Dzemaili – nonostante qualche linea di febbre nella giornata di ieri – pronto a subentrare. La batteria di trequartisti è sempre la stessa: Soriano al centro, Orsolini e Sansone ai lati. Panchina iniziale per Svanberg e Skov Olsen. La prima punta sarà invece di certo Palacio, che ha un conto aperto con la Fiorentina. Leggermente affaticato, l’argentino è rimasto a riposo ieri: nonostante il rientro dall’infortunio di Santander, però, sarà il “Trenza” a completare il 4-2-3-1 di Mihajlovic.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Corriere di Bologna”