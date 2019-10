Cor Bo – Bologna decimato, ma c’è Sinisa

Partita dura per il Bologna stasera a Torino contro la Juventus, complicata maggiormente dalle assenze.

Oltre a Tomiyasu, Medel e Destro, si è aggiunto anche Mitchell Dijks alla lista delle assenze per una contusione al piede. L’edizione odierna del Corriere di Bologna titola in prima pagina ‘Rossoblù decimati, ma c’è Sinisa’, scrive il quotidiano, ‘alle assenze si aggiunge Dijks, ma Sinisa vuole esserci’. Il tecnico è partito nel pomeriggio di ieri assieme a Tanjga per raggiungere Torino, stasera meteo permettendo sarà in panchina. Intanto parla Sansone: “Mihajlovic ci dà coraggio, giocheremo come sempre’