Cor Bo – Bologna crea la sua squadra: questi i saggi del comitato

Oltre alla nazione, anche le Regioni e le singole città devono metterci del loro. Bologna ovviamente lo sta facendo, non solo da un punto di vista sportivo ma anche sociale ed economico. Ecco quindi che il sindaco Virginio Merola ha istituito un vero e proprio comitato di saggi per gestire e rilanciare la città nel post Coronavirus. Questo gruppo di esperti – 4 uomini e 4 donne – collaborerà nei prossimi mesi a titolo gratuito per la città di Bologna.

I saggi lavoreranno ovviamente su diversi ambiti, a seconda delle loro competenze: demografia e statistica, riordino istituzionale, cultura, sviluppo economico, università e studenti, istruzione, welfare e sanità, burocrazia. Sarà Raffaele Laudani a gestire il coordinamento operativo. Il gruppo si concentrerà sul rafforzamento del sistema ospedaliero e sanitario, sulle nuove linee guida del welfare, sul sistema formativo ed educativo, sul cambiamento climatico, sulla riorganizzazione della vita urbana, sulle infrastrutture e sulle dinamiche politiche, sportive, economiche, culturali, burocratiche ed istituzionali.

Fonte: “Corriere di Bologna”