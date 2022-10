Cor Bo – Bologna a rapporto da Motta: il 4-2-3-1 non funziona, ecco i dati

Più o meno di questi tempi, un anno fa, la squadra di Sinisa Mihajlovic abbandonò il suo 4-2-3-1 storico per affidarsi, dopo il cappotto di Empoli, a un più prudente 3-5-2. Anche oggi, il modulo diventa un tema. Thiago Motta ha riproposto il vecchio modulo ma le prime due partite non gli hanno sorriso, motivo per cui la nuova veste tattica è sotto esame. Ieri confronto diretto nello spogliatoio tra Motta e la squadra e prima ancora l'allenatore si era confrontato con la dirigenza. Il Corriere di Bologna, inoltre, sottolinea quelli che sono stati i risultati le ultime cinque volte in cui il Bologna ha giocato 4-2-3-1 con Mihajlovic e con Motta: un solo punto fatto, cinque gol segnati e diciassette subiti.