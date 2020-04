Cor Bo – Avanza il progetto stadio: ipotesi struttura temporanea

Il momento è difficile, ma il Bologna cerca di non stare a guardare. Se non si può lavorare sul campo, qualcosa si può fare al di fuori. I dirigenti rossoblu stanno infatti portando avanti costantemente la questione restyling del Dall’Ara: dal punto di vista burocratico non è semplice, ma proprio questo è il momento giusto per fare il passo deciso. Fenucci sembra deciso: costruire uno stadio temporaneo in città può portare quasi solo benefici. Sembra dunque abbandonata l’idea di accasarsi in un impianto esterno per oltre un anno.

Per il momento, i tempi rimangono gli stessi: il limite ultimo di inizio dei lavori dovrebbe essere ancora maggio 2022. Ci vorranno al massimo 2 anni e mezzo per avere lo stadio completo, ma “solo” 15 mesi per tornarvici a giocare. In quel lasso di tempo, il Bologna disputerà le proprie gare casalinghe in un nuovo impianto che verrà appositamente progettato dall’architetto Gino Zavanella. La capienza sarà di circa 17 mila persone, mentre il costo si aggirerà sui 5/7 milioni di euro: molto però dipenderà dagli optional che si vorrà garantire ai tifosi (ad esempio se parzialmente o interamente coperto), visto che poi potrebbe esser “lasciato” alla squadra femminile o alla Primavera. Tempi di realizzazione: 4 mesi. Due, infine, i terreni individuati: zona Fiera (e quindi anche Parco Nord), oppure nell’area del Caab. Parcheggi, strade e autostrade sono lì.

Fonte: “Corriere di Bologna”