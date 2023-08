Cor Bo – Attacco leggero, si pensa a Bayo: trattativa con il Lille

Senza Arnautovic sarà un Bologna più manovriero, con Zirkzee chiamato a mandare in porta gli altri, tra esterni di attacco e mediani, non a caso è arrivato un investimento da 11 milioni di euro per Jesper Karlsson. Ma attenzione al mercato attaccanti, perché il Bologna riflette sulla possibilità di mettere un altro centravanti in rosa. Il Corriere di Bologna fa il nome di Mohamed Bayo, franco guineano in uscita dal Lille con cui ha segnato 4 gol lo scorso anno. Ma Bayo era sbocciato l'anno prima con 14 gol con la maglia del Clermont.