Cor Bo – Arnautovic furioso, si va verso il divorzio?

Zero minuti in due partite per l'austriaco, convocato sia con il Torino che con la Lazio ma rimasto a guardare. Il Corriere di Bologna riporta la rabbia del centravanti, che ha calciato una bottiglietta rientrando negli spogliatoi sabato sera: il rapporto con l'allenatore Motta è pari a zero. Per Arna non c'è stata nemmeno la chiamata dalla panchina per scaldarsi, una situazione per lui anomala considerando che le ultime due panchine di fila risalgono a ben otto anni fa quando militava nello Stoke City. Eppure, Arnautovic è quarto in Serie A per rapporto gol-presenze, ma non trova spazio in una squadra nona in classifica. Insomma, il rapporto andrà ricomposto almeno per arrivare a fine stagione, ma poi il divorzio non è più così improbabile. Anzi.