Cor Bo – Aria di crisi

Dopo la sconfitta con la Lazio, il Bologna si ritrova terzultimo e per il Corriere di Bologna c’è ‘Aria di crisi’.

La partita di sabato con il Cagliari è già decisiva per risollevare le sorti di una classifica che vede i rossoblù ancorati al fondo, con solo Torino e Crotone alle spalle. Il Bologna riscopre la paura: anche se è presto per fasciarsi la testa, il campanello d’allarme inizia a suonare e l’anno scorso tre punti dopo cinque giornate avrebbe significato ultimo posto. Per ritrovare un Bologna così indietro a questo punto della stagione bisogna ritornare a Delio Rossi, stagione 2015/2016 che poi ha visto l’esonero in favore di Donadoni. Per il quotidiano il Cagliari è decisiva, in un ciclo che per il Bologna vede due partite casalinghe consecutive, l’altra è il Napoli che però fino a qui è imbattuto.