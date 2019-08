Mercato, ancora tanti gli esuberi da piazzare

Una questione spinosa da risolvere per il Bologna è la storia esuberi. Attualmente sono tanti i giocatori che non rientrano più nei piani societari, ma gli uomini di mercato faticano a trovare loro una sistemazione. Al momento i rossoblu hanno la lista over piena e tanti di questi sono sul piede di partenza, ma in pochi hanno ricevuto offerte concrete.

Donsah è in Belgio da venerdì scorso, ma ancora l’ufficialità con il Cercle Brugge non è arrivata. Falcinelli ha molte pretendenti in Serie B, ma per ora solo il Frosinone ha fatto concreti passi avanti. Falletti, Paz e Crisetig hanno le valigie pronte, ma nessuna squadra si è fatta concretamente avanti per nessuno dei tre.