Cor Bo – Accordo per lo stadio temporaneo a Fico, sarà da 17mila posti

E’ in dirittura d’arrivo l’accordo tra Comune e il Bologna per la realizzazione dello stadio temporaneo. La nuova arena sorgerà accanto a Fico e al Caab, sul fronte orientale, fra via Fantoni e via Crocione. Ultimati gli ultimi dettagli, arriverà la firma definitiva.

Oltre alla sinergia tra Saputo e Comune, il merito dell’operazione lo si deve anche ad alcune aziende del territorio volenterose a dare una mano al club, nel tentativo di tenere la squadra in città vicino ai propri tifosi durante la ristrutturazione del Dall’Ara. L’area in cui sarà costruito lo stadio temporaneo ha una collocazione ideale, vista la presenza di tutte le infrastrutture necessarie per ospitare migliaia di utenti e spettatori: strade e autostrade, collegamenti del trasporto pubblico e soprattutto parcheggi, con oltre 300 stalli situati intorno al Parco Agroalimentare. La soluzione presenta poi la nascita di inaspettate sinergie, come quella tra il Bologna e Fico, in grado di portare vantaggi a entrambi. L’impianto viene definito temporaneo, ma in realtà sarà definitivo: nei primi due anni ospiterà le gare casalinghe dei rossoblù, con una capienza di circa 17mila spettatori, dopodichè verrà ridotto per tre quarti, con 5mila posti. Il suo utilizzo è destinato alle squadre giovanili e del calcio femminile, ma anche per spettacoli e concerti, che il nuovo Dall’Ara non potrà ospitare. L’architetto Zavanella è già al lavoro, con i tempi di realizzazione stimati tra i sette e gli otto mesi.

Fonte-Cor Bo