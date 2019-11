Nuovo capitolo della carriera di Ferdinando Coppola, il portiere titolare nell’anno della promozione torna infatti a Casteldebole nel ruolo di allenatore dei portieri sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Si tratta del terzo capitolo di Coppola in rossoblù, dal 2000 al 2003 fu il vice di Pagliuca, mentre nella stagione 2014-2015 fu titolare in cadetteria. Lo riporta Il Resto del Carlino.