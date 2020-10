Il Bologna conosce il suo avversario nel quarto turno di Coppa Italia.

Dopo la vittoria di ieri sulla Reggina per due a zero, la squadra rossoblù affronterà il 25 novembre lo Spezia, che nel terzo turno odierno ha sconfitto 0-2 in trasferta il Cittadella con la marcatura di Verde e l’autogol di Benedetti. Il Bologna giocherà in gara secca e il campo verrà sorteggiato dalla Lega Serie A.