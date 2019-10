Coppa Italia Primavera, oggi Sassuolo-Bologna

La Serie A scende in campo stasera, ma prima c’è spazio anche per la Primavera. Il Bologna affronta infatti il Sassuolo per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Appuntamento fissato per oggi allo Stadio Ricci di Sassuolo alle ore 14.30.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Torna in campo oggi la Primavera di Troise, impegnata alle 14:30 al Ricci di Sassuolo nel Secondo Turno Eliminatorio di Coppa Italia, in gara secca. Dirige Arace di Lugo assistito da Biffi e Agostino”.