Convocazione in nazionale per Corbo

Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia Under 19, ha presentato la lista dei 25 preconvocati per l’imminente Europeo Under 19 che si terrà in Armenia. Il 9 Luglio è invece prevista la comunicazione dei 20 giocatori che effettivamente vi parteciperanno. In questa lista preliminare è stato incluso anche il giovane difensore centrale del Bologna Gabriele Corbo, il quale ha giù debuttato in Serie A con la maglia rossoblù. La nazionale si radunerà a partire dal 2 Luglio a Coverciano, mentre la partenza verso Yerevan sarà l’11 Luglio. Lo riporta Il Resto del Carlino.