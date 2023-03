Contro l’Udinese saranno ventiquattromila al Dall’Ara, Distinti sold-out

Numeri in linea con la stagione in corso, nettamente migliore dell'anno scorso

Si riempie (di nuovo) il Dall'Ara di rossoblù. Soprattutto contro l'Udinese, perché è una sfida cruciale per l'Europa, un vero e proprio scontro diretto a latitudini quasi dimenticate. E lo dimostra anche il dato della media casalinga di quest'anno rispetto alla scorsa stagione: quest'anno il Dall'Ara ha visto una media di spettatori poco sopra le ventimila, l'anno scorso non si era raggiunta nemmeno quota quindici mila. Una crescita netta e simbolo di questa stagione esaltante. Il Bologna si piazza dunque all'undicesimo posto per spettatori medi allo stadio, dietro a Udinese e Samp.