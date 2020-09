Contro la Virtus Entella prove di campionato

L’amichevole di domani contro la Virtus Entella rappresenta l’ultimo vero test per la squadra di Sinisa Mihajlovic in vista dell’inizio del campionato fissato per la settimana prossima. Non a caso l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come l’intenzione del tecnico serbo sia quella di provare i titolari.

Questo significa che ancora una volta vedremo Tomiyasu come centrale di difesa, probabilmente al fianco di Danilo. Medel dovrà stare fuori ancora un paio di settimane, salterà sicuramente il Milan (anche perchè squalificato) e tenterà di recuperare per il Parma. Dijks e De Silvestri saranno titolari sulle fasce, mentre in mediana si alterneranno Svanberg, Dominguez, Schouten e Poli. Sulla trequarti non si tocca Soriano, che nel corso della gara potrà essere sostituito da Baldursson, mentre sugli esterni ci saranno Barrow e Orsolini. Davanti Palacio, che potrebbe giocare anche da esterno nel caso in cui Miha volesse sperimentare Barrow da prima punta.