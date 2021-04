Conte: “Vittoria importante contro una grande squadra”

L' Inter di Antonio Conte vince di misura al Dall'Ara per 0-1, nonostante sia il Bologna a fare la partita. Al termine del match ecco il commento dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa:

"Si tratta di una vittoria importante, su un campo difficile, contro una grande squadra che è allenata da un bravissimo allenatore come Mihajlovic. Non era facile rientrare in campo dopo 20 giorni, ma i ragazzi sono stati bravi e gli va dato tutto il merito".