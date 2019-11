Conte: “Utilizzo del Var lascia perplessi. Magari noi allenatori avessimo una tecnologia che corregge le nostre fesserie”

La questione arbitrale è uno dei temi più caldi delle ultime settimane, a riguardo si è espresso anche l’allenatore dell’Inter Antonio Conte: “Difficile dare consigli sul Var perchè l’impressione è che non venga utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi. Per le cose grosse è sicuramente importante averla, visto che toglie errori. L’anno scorso ero più positivo, quest’anno non capisco il metro di giudizio con cui viene utilizzato e questo è un problema. C’è precarietà e instabilità: sicuramente non è facile fare l’arbitro, ma se lo fossi io mi metterei completamente nelle mani del Var, sapendo che c’è una struttura che può correggere i miei errori. Magari noi allenatori avessimo una tecnologia che corregge le nostre fesserie durante la partita. L’arbitrio dovrebbe scendere in campo più sereno e prendere la decisione opportuna, sapendo che il Var la può aggiustare.”