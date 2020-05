Conte liquida Spadafora: “Calcio parli col governo ai massimi livelli”

Suonano come una liquidazione nei confronti del ministro dello Sport, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio al Fatto Quotidiano. Non è in dubbio che le azioni di Spadafora abbiano scontentato diverse parti in causa, senza dimenticare le esternazioni social del ministro. Emergono quindi tutti i dubbi del Premier sul proprio ministro. Ecco le parole di Conte al quotidiano.

“Raccoglieremo le richieste della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro d’insieme sulla ripartenza delle attività sportive. Li convocheremo insieme al ministro Spadafora e faremo il punto. Non ho messo mano al dossier. Sentiremo tutti e decideremo. Spadafora ha fatto un grande lavoro, ma è giusto che gli stakeholders del mondo sportivo e calcistico facciano un confronto diretto con il governo ai massimi livelli. Naturalmente considerando le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico”.