Conte firma il dpcm: la situazione per stadi e sport

Il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza, hanno firmato questa notte il nuovo dpcm che sarà in vigore per i prossimi 30 giorni. Tra le principali novità, sono stati trattati anche gli stadi e lo sport.

Per quanto riguarda gli stadi durante le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, senza superare i 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Va rispettata la distanza di un metro e va garantita la misurazione della febbre all’ingresso. D’intesa con il ministro della salute, le regioni e le province autonome, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori. Per stabilire ciò è necessario farlo in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e tenendo in considerazione le dimensioni degli impianti.