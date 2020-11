Comunicato Virtus – No al rinvio del derby

Fortitudo–Virtus si giocherà. Il derby in programma domenica all’Unipol Arena non sembra a rischio rinvio.

Nei giorni scorsi si era parlato, su richiesta della società biancoblù, di un eventuale rinvio della partita. Il club, che non voleva perdere ulteriori incassi in un momento già di per sè difficile e avendo dovuto rinunciare al derby di ritorno della scorsa stagione, aveva proposto alla Virtus lo spostamento del match ad un periodo ipotetico in cui il pubblico ci sarebbe stato, almeno in parte. L’amministratore delegato bianconero Luca Baraldi il 27 ottobre aveva aperto a questa possibilità, rendendosi disponibile a favorire entrambe le società dal punto di vista economico. Un comunicato della Virtus, arrivato quest’oggi sul sito ufficiale del club, ha però specificato che le dichiarazioni di Baraldi erano state fatte in un momento in cui si stava dibattendo sulla percentuale di capienza all’interno dei palazzetti sportivi. Ora, con la decisione della LBA di continuare il campionato anche a porte chiuse, è da escludere il rinvio del derby di domenica, con la Segafredo non vuole prendere in considerazione questa ipotesi, attenendosi al protocollo.