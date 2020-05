Comunicato Lega Calcio – “Accordo con FIGC e medici su proposte, decida il governo”

Dopo il vertice tenutosi in mattinata tra FIGC, medici e Lega Calcio, quest’ultima ha emesso un comunicato riguardo le conclusioni dell’incontro. Ecco il testo del comunicato della Lega.

“Si è tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l’incontro tra la FIGC, la Lega Serie A, il presidente della Fmsi (Federazione Medico Sportiva Italiana ndr) Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della Serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”.