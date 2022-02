Come risparmiare a casa: suggerimenti e consigli

La crisi ha portato molti italiani ad andare in cerca di metodi ed escamotage per provare a risparmiare denaro

Redazione TuttoBolognaWeb

La crisi economica ha portato molti italiani ad andare in cerca di metodi ed escamotage per poter risparmiare denaro quanto più possibile. In realtà basterebbe molto poco per riuscire nell’intento di evitare gli sprechi: si pensi ad esempio ai consigli sul risparmio domestico LettoQuotidiano, o a tutti quelli che vedremo qui di seguito per imparare a fare spese consapevoli.

Compra solo il necessario al supermercato

Il primo errore che si fa di solito sta nella spesa. Quando vai al supermercato, cerca di optare solo per prodotti utili ed indispensabili nella quotidianità: a tal proposito se fai una lista della spesa puoi individuare con maggiore attenzione ciò che serve e ciò che non serve. Se hai delle carte fedeltà di supermercati, spendi sempre nello stesso posto, così da accumulare punti e avere anche lo sconto sul totale.

Risparmia sulle bollette riducendo il consumo

Inizia a risparmiare sulle bollette, evitando i consumi e riducendo lo spreco su energia e su acqua, nonché sulla bolletta del gas. In quest’ultimo caso ad esempio, puoi dosare l’uso dei termosifoni, magari coprendoti con una maglia in più ed evitando di tenerli accesi h24. Nel caso dell’acqua, quando lavi i denti o lavi i piatti non fare scorrere la fontana, ma chiudila non appena non hai bisogno di risciacquo. Fai lo stesso anche quando lavi i denti. Per quanto concerne l’energia, spegni il televisore con il tasto e non con il telecomando per staccare il Led rosso che di solito resta acceso; spegni le luci quando non ti servono e fai lavatrici e lavastoviglie di sera o di notte che le tariffe sono più basse.

Passa il tempo libero a casa

Se i weekend o comunque il tempo libero sei solito trascorrerli in compagnia di amici nelle pizzerie, pub o ristoranti, riduci le uscite e trascorri più tempo a casa. Organizza la cena cucinando tu, ideando magari nuovi cocktail, e piatti gustosi, da condividere con chi ami, in fondo non conta dove mangi ma con chi sei.

Se proprio non riesci a stare a casa, e vuoi passare il tempo diversamente, cerca qualche iniziativa o evento gratuiti nella tua città. Sarà un modo diverso di passare la giornata, senza dover acquistare biglietti o altro.

Riduci l’uso dell’auto

Se riducessi l’uso dell’auto e aumentassi l’uso dei mezzi di trasporto il risparmio sarebbe notevole. L’abbonamento dei mezzi pubblici costa molto meno di benzina, bollo e assicurazione. Se poi proprio non puoi fare a meno dell’auto cerca di assicurarla ad un prezzo quanto più vantaggioso possibile, magari chiedendo al tuo consulente se ci sono sconti o offerte per te che sei cliente. Vedi anche se acquistando un veicolo ecologico (elettrico per intenderci) tu possa risparmiare sul carburante e sulla polizza a lungo termine.

Quando le giornate lo permettono esci in bici o a piedi. Sarà questo un modo anche alternativo per rimanere in forma. Puoi anche provare ad aderire a qualche servizio di car sharing, condivisione dell’auto con altre persone per abbattere i costi.

Usa il “fai da te”

Con un po’ di pazienza e nel modo giusto puoi anche provare a riparare qualcosa a casa senza chiamare professionisti del settore ma affidandoti al fai da te. Guarda video e leggi tutorial sul web per cercare di risolvere il problema. Chiedi ad un amico di aiutarti, magari sdebitandoti con una buona cena. Abbi pazienza e non avere fretta, che di solito i lavoretti manuali richiedono tempo. Non ci crederai ma anche così il risparmio è notevole. In fondo a casa basta davvero poco per riuscire a far quadrare i conti, che oggi come oggi, con la vita così cara, può esser davvero utile e necessario avere qualche risparmio da parte.