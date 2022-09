Come acquistare i biglietti per le partite del Barcellona online

Dopo una lunga sessione di calciomercato la Champions League può cominciare. Di grandi colpi ce ne sono stati tanti: da Haaland che passa al City, a Pogba che torna alla Juventus e Lewandowski che si piazza al centro dell’attacco del Barcellona

Redazione TuttoBolognaWeb

Tra campionati e Champions League, quest’anno tutti i tifosi assisteranno ad un grande spettacolo e perché non assisterlo dal vivo? Può sembrare complicato ma non lo è, e in questo articolo ti mostreremo come puoi prenotare un posto al Camp Nou per assistere alle partite del Barcellona.

Acquistare i biglietti per il Barcellona

Tra i top club europei assume un certo rilievo il Barcellona, o Barça, come lo chiamano i tifosi ispanici. Una squadra che racchiude tutta la sua storia e il suo valore nel proprio motto: “més ques un club” (più di un club). Negli ultimi dieci anni il suo destino è stato legato a doppio filo al suo numero 10 Leo Messi che oggi milita nelle file del Paris Saint Germain.

Tanti trofei, tanti goal ma soprattutto tante gioie e soddisfazioni regalate ai propri tifosi. Dopo l’acquisto del due volte scarpa d’oro, nonché capocannoniere della Champions League nella stagione 2019/20 con 15 reti, Robert Lewandowski, non basta già questo per desiderare di vedere la squadra blaugrana sul campo di gioco?

Una volta fare un biglietto era un’odissea; era necessario recarsi presso le biglietterie ufficiali in Spagna e, nel caso non vi fosse più disponibilità si doveva ricorrere ai bagarini accettando il pagamento di prezzi triplicati. Oggi non c’è più alcun problema grazie ad Helloticket, la piattaforma partner ufficiale dell’FC Barcellona che ti permetterà di prenotare i tuoi posti in pochi semplici click.

Clicca qui e aggiudicati i biglietti per qualsiasi partita del Barcellona, ma anche di altre squadre. Con il tempo risparmiato con Helloticket potrai gustarti con più calma la città.

Dopo l’addio di Messi

Fino a qualche anno fa quando dicevi Barcellona dicevi Messi, e viceversa, e sembra impossibile che i due si siano divisi. Il dieci argentino ora vive all’ombra della Torre Eiffel, mentre il Barcellona non naviga in buone acque.

La società nel 2021 dovette perdere a 0 la sua punta di diamante a causa di una gestione societaria scellerata da parte dell’ex presidente, che ha portato il club in un baratro di debiti che, seppur in parte, restano insanati.

La squadra non ha neanche vissuto momenti sportivi facili, sembrano passati secoli dal Barcellona che incantava l'Europa, vincendo la Champions League prima con Pep Guardiola e poi con Luis Enrique. Quest’anno invece sembra qualcosa sia cambiato.

In primis sulla panchina siede una bandiera blaugrana, Xavi, che seppur ancora giovanissimo come allenatore ha già la fiducia di società e tifosi. In secundis il Barca ha voluto stupire tutte le squadre con un mercato di altissimo livello.

Abbiamo già parlato di Robert Lewandowski, ma non è l’unico, infatti la società ha strappato Rapinha al Leeds, preso a 0 Franck Kessie svincolato dal Milan e Andreas Christensen dal Chelsea. Sembra proprio che la squadra catalana sia pronta a lottare per tornare ai suoi massimi europei e mondiali.

Le ultime novità

Ad oggi non ci sono grosse novità, se non chè il Barcellona è alla disperata ricerca di azionisti e sponsor. La federazione calcistica spagnola ha affermato con durezza che non farà sconti a nessuno e che se una squadra, chiunque essa sia, dovesse avere problemi finanziari tali da non poter tesserare i propri giocatori non permetterà deroghe.

I tifosi blaugrana sono in fermento e non nascondono la loro preoccupazione, ma la speranza di tutti, anche dei rivali storici, e quella che il Barcellona ritorni ai propri fasti di un tempo e si è convinti che prima della fine del mercato verrà trovata una soluzione. Dunque bisogna aspettare le comunicazioni della società, intanto segnaliamo che le maglie del nuovo bomber sono andate a ruba.

Il Camp Nou vale da solo l’ingresso

Al di là di quanto detto poco sopra pensiamo che valga la pena assistere ad una partita del Barcellona con o senza Lewandowski e gli altri campioni. Come vale la pena anche visitare lo storico Camp Nou, teatro di fantastiche partite. Dunque non perdere l’occasione e prenota il tuo biglietto.