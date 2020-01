Classifiche a confronto alla 21^ giornata: Bologna a +13

Che il Bologna stesse facendo fin qui una grande stagione, era sotto gli occhi di tutti. A confermarlo, però, se mai ce ne fosse bisogno, ci sono anche i numeri. Numeri inattaccabili. Confrontando la classifica di questa stagione con quella del 2018/19, infatti, si può vedere come i rossoblu abbiano fatto un fenomenale passo in avanti. Il fattore in più risponde ovviamente al nome di Sinisa Mihajlovic, che ha preso in mano i felsinei proprio un anno fa.

Alla 21^ giornata di Serie A, il Bologna ha collezionato 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Oggi i rossoblu hanno 27 punti, mentre a fine gennaio 2019 la classifica ne recitava appena 14. Una vera e propria virata dunque quella compiuta dai felsinei, che sotto questo punto di vista hanno avuto un miglioramento inferiore solo alla Lazio (+14).

Classifica a confronto alla 21^ giornata

Juventus 51 (-8 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 21 giornate)

Inter 48 (+8)

*Lazio 46 (+14)

Roma 39 (+5)

Atalanta 38 (+6)

Cagliari 31 (+10)

Parma 31 (+3)

Milan 31 (-4)

*Hellas Verona 29 (in Serie B)

Napoli 27 (-21)

Bologna 27 (+13)

Torino 27 (-3)

Fiorentina 25 (-5)

Udinese 24 (+6)

Sassuolo 23 (-6)

Sampdoria 20 (-13)

Lecce 16 (in Serie B)

SPAL 15 (-6)

Genoa 15 (-8)

Brescia 15 (in Serie B)

* una gara in meno

Fonte: “Tuttomercatoweb”