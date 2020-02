Classifica favori arbitrali, Bologna tra le più penalizzate

Che il Bologna stia disputando una grande stagione è sotto gli occhi di tutti. Nonostante i problemi di salute del proprio tecnico, la formazione rossoblu si trova nella parte sinistra della classifica e prima in diverse voci statistica. Una particolare classifica vede però i rossoblu come fanalino di coda del campionato. La classifica in questione è quella dei favori arbitrali.

I rossoblu sono infatti penultimi in questa speciale classifica stilata da Calciomercato.com. Di seguito la classifica completa, dove col + sono evidenziate le sviste a favore di una squadra, mentre quelle contro sono segnate con il -.

Genoa 5 – 1 (+4)​​​​

Lazio 5 – 3 (+2)​​

Udinese 3 – 1 (+2)​

Juventus 5 – 3 (+2)​​​

Sassuolo 4 – 3 (+1)

Verona 2 – 1 (+1)​​​

Spal 1 – 0 (+1)

Sampdoria 3 – 2 (+1)​​​

Cagliari 2 – 1 (+1)​

Lecce 4 – 3 (+1)​​​​

Fiorentina 4 – 4 (0)​​

Torino 1 – 1 (0)​

Brescia 0 – 0 (0)

Inter 3 – 4 (-1)​​​​​

Parma 1 – 2 (-1)​​

Napoli 2 – 4 (-2)​​​

Bologna 1 – 3 (-2)​​

Roma 0 – 2 (-2)

Milan 1 – 3 (-2)

Atalanta 1 – 7 (-6)​​.