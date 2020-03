Clamoroso Infantino: “Europei a rischio? Non posso escludere nulla”

L’allarme Coronavirus sta creando grande confusione nel mondo dello sport, ed in particolare in quello del calcio italiano. I problemi non si limitano però alla nostra Serie A. I primi casi cominciano a registrarsi anche negli altri paesi europei, ed ecco quindi che diventa spontaneo chiedersi cosa accadrà quest’estate con i Campionati Europei. Euro 2020, che avrà inizio il 12 giugno, sarà per la prima volta itinerante, ed ecco che la situazione generale del momento non aiuta. Ha quindi voluto far chiarezza Gianni Infantino ai microfoni di “Sky Sports News”.

“Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma la situazione deve essere esaminata con attenzione. Non sono preoccupato, ci sono state reazioni eccessive. Restiamo vigili e speriamo che l’epidemia non si espanda – spiega il presidente della Fifa, che poi conclude – Europei a rischio? Non posso escludere nulla. Spero che nessuna competizione venga annullata, anche perché non sarebbe giusto emettere lo stesso verdetto per tutti i paesi europei che ospitano il torneo: la situazione è diversa per ciascuno stato. La salute delle persone però è molto più importante di una partita di calcio”.