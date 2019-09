Civolani: “Persi 4 punti in 2 partite. Sansone, il cucchiaio doveva evitarlo”

Nell’edizione odierna di Sport Today, Gianfranco Civolani, nel suo punto del Civ, ha parlato del match di ieri sera: “Non può il Bologna nelle ultime due partite, buttare via quattro punti, si sa che anche un solo punto sia sacro. Poi 8 punti in 5 gare, di cui 3 giocate fuori. Solo 5-6 squadre hanno più punti del Bologna. A Genova il Bologna ha fornito una prestazione saggia. Orsolini non è stato perfetto infatti i voti sono stati un po’ più bassi. Si sono alzati invece quelli di Denswil che ha giocato in modo attento.”

