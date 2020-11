Cipriani: “Domani gara importante per il Bologna. Supryaga? Dico che…

Giacomo Cipriani è un ex giocatore di Bologna e Sampdoria. L’ex attaccante, classe 1980, è nato a Bologna ed è cresciuto nei rossoblù giocandoci dal 2000 al 2003 e dal 2004 al 2008. Ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo passato da calciatore e del Bologna:

“I ricordi più belli che ho in rossoblù sono il gol allo Zenit in Coppa Uefa e la doppietta a San Siro. Con la Sampdoria, invece, fu un’esperienza breve ma che mi ha lasciato tanto. Ricordo il mio esordio a Marassi quando entrai al posto di Flachi, poco dopo servì l’assist per Bazzani contro la Reggina e subito si creò un ottimo feeling con la tifoseria”.