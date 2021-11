Cipriani: “Bravo Sinisa ad essere più concreto”

Intervistato dal Resto del Carlino, Giacomo Cipriani , ex attaccante rossoblù, analizza questa prima parte di stagione.

"Sinisa ha fatto una scelta di buonsenso: se non hai la qualità delle prime 7-8 squadre devi badare al sodo e cercare il modo di far punti. L’obiettivo adesso è alzare la qualità del gioco senza rinunciare ad essere solidi dietro. Penso che sia un compromesso possibile: in fondo è solo da un mese che Sinisa presenta la difesa a tre dall’inizio".