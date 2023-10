Ciccio Graziani: “Il Bologna deve provare a puntare alla Conference League”

Nel corso dell'intervista di questa mattina a Radio Sportiva del direttore sportivo Marco Di Vaio è intervenuto anche Ciccio Graziani in veste di opinionista dell'emittente. L'ex allenatore ha espresso parole di elogio per il Bologna di Thiago Motta, spronandolo ad inserirsi nella lotta alla Conference League. Questo il pensiero di Ciccio:

“Il Bologna sta facendo bene, gioca bene, ha qualche punto in meno per vicissitudini arbitrali ma credo che in quella stagione debba provare a lottare per la Conference League - le sue parole - Motta è poi un allenatore bravo ed equilibrato, in estate ci sono stati momenti di tensione sul mercato e Thiago ha esternato i suoi pensieri, ma evidentemente la fine del mercato lo ha soddisfatto. La base su cui lavorare nel Bologna c'è tutta".