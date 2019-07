Cervellati: “Skov Olsen al 90% arriva”

“Oggi la squadra ha fatto una partitella, Schouten si sta muovendo bene. Oggi è il primo allenamento con il pallone. Domani partiranno in 25, non ci sarà Helander che è in uscita. Tutti gli altri della prima squadra ci saranno, ma ci potrebbe essere qualche aggregato della primavera. Mancano ancora Orsolini, Calabresi e Pulgar. Donsah è in uscita, ma non credo lo lasceranno a casa, salvo un’offerta imminente il giocatore resterà in gruppo. Si sono allenati una settimana a Bologna in un clima non ideale, ma lavorano sodo.”

